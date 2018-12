Incidente stradale al Lungomare, pedone travolto da un'auto sulle strisce

Grave incidente stradale stamattina al Lungomare. All'altezza del circolo canottieri "Jonica" intorno alle 8 una Fiat Panda bianca, per ragioni ancora da chiarire, ha investito un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'impatto è stato molto violento e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per gli opportuni accertamenti. Il pedone è stato trasportato d'urgenza da un'ambulanza del 118 in ospedale, non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

In aggiornamento