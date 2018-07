Incidente stradale sulla Messina-Catania, 41enne in gravi condizioni

Si trova nel Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in condizioni critiche, il più grave dei feriti nell'incidente di questa mattina sulla A18, nei pressi dello svincolo per Acireale. Si tratta di un 41enne residente a San Gregorio, trasportato in elicottero al Pronto Soccorso con un gravissimo politrauma, in particolare agli arti inferiori. Il giovane è stato subito trasferito in sala operatoria per un intervento d'urgenza, la prognosi resta naturalmente riservata.

Un altro ferito, un anziano arrivato al Pronto soccorso in codice giallo, ha riportato alcune escoriazioni, è stato trattato dai medici dell'ospedale Cannizzaro e non corre pericolo di vita. Un terzo ferito risulta essere stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Acireale, in codice giallo.

Le tre persone che viaggiavano a bordo di Tir sono rimaste ferite a causa del ribaltamento del mezzo, avvenuto stamane lungo l'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale. L'incidente ha mandato in tilt il traffico in direzione Catania. Sul posto la polizia stradale.