Incidente stradale sulla Messina-Catania, scontro tra due auto: traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi, lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza dello svincolo per Canalicchio. Coinvolti tre veicoli: una Focus, una Punto e una Croma. Non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per i rilievi del caso. Il traffico è momentaneamente bloccato.