Incidente stradale a Misterbianco, perde il controllo e si ribalta con l'auto: conducente ferito

Un incidente autonomo si è verificato questa notte, intorno alle ore 4, sulla strada statale 192, in territorio di Misterbianco. Alla guida dell'auto un cittadino americano che ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i carabinieri di Misterbianco, la security Sigonella e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Il ferito non sarebbe in condizioni gravi e, dopo le medicazioni sul posto, è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.