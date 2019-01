Lo schianto contro un palo mentre va al lavoro, l'incidente di Misterbianco: la vittima è un 25enne

Mirko Leone, 25 anni il prossimo 20 gennaio, è la vittima dell'incidente stradale di questa mattina a Misterbianco. Avrebbe perso il controllo della sua auto, nelle prime ore del mattino mentre si stava recando a lavoro, andandosi a schiantare contro un palo della segnaletica stradale in via Felice Fontana. Il giovane, di Aci Bonaccorsi - il più piccolo di tre fratelli - è morto sul colpo e per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una scia di sangue che non si arresta nella provincia etnea. Mirko, infatti, si aggiunge alle altre giovani vittime delle strade catanesi: i due cugini deceduti in via Palermo e il 19enne morto ad AciCastello.