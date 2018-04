Incidente mortale nell'acese, morta una donna dopo schianto in auto

Tragico incidente Fiandaca, frazione di Acireale. Una vettura si è schiantata contro un muro, procedendo probabilmente a velocità sostenuta. E' deceduta una donna di circa 80 anni che viaggiava sul lato passeggero insieme alle due figlie. Nonostante la chiamata tempestiva ai soccorritori, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sul posto è accorsa anche la municipale per i rilievi del caso.