Catanese muore in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma

Professionista con più di 12 anni di esperienza nel campo petrolifero. Un lavoratore meticoloso, secondo i suoi colleghi che ieri lo aspettavano, come tutti i giorni al suo posto. Quello che Simone Casella, 39 anni, non ha mai raggiunto perché vittima di un incidente stradale sul Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita Aurelia nella mattinata del 25 febbraio. Simone Casella, sposato, era nato a Catania e da anni viveva a Roma, nella zona del Torrino. I colleghi, increduli, a RomaToday lo hanno dipinto come "una persona sempre prudente, sia al lavoro che nella guida" ecco perché, saputa la tragedia, proprio faticavano a crederla vera.

Tifosissimo dell'Inter, era un appassionato di viaggi. Dal mare alla montagna, proprio non si faceva mancare nulla. Il 39enne, dopo una lunga esperienza in TotalErg era passato all'Italiana Petroli, la Ip a marzo del 2019. Un professionista in ambito rete, supply e trading con un "particolare attitudine nell'identificare punti di miglioramento e proporre soluzioni creative". "Da poco abbiamo cambiato sede, siamo sulla Salaria. Forse in altre circostanze non avrebbe mai fatto quella strada", sottolineano gli amici del lavoro che invocano il destino infausto. "Nel tardo pomeriggio in azienda si è diffusa la notizia. Ancora non ci crediamo".