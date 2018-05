Giovane catanese muore in un incidente stradale a Roma

Aveva compiuto 28 anni da poco il centauro morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Appia Pignatelli, a Roma. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo scontro fra la Suzuki in sella alla quale viaggiava ed un'auto. La tragedia si è consumata intorno alle 21:00 del 29 maggio all'altezza del civico 111.

Per il 28enne nato a Catania non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 intervenuto sul posto nonostante un tentativo di rianimazione non ha potuto far altro che constatarne il decesso di D.S., queste le iniziali della vittima.

Tutta da accertare la dinamica. A scontrarsi una Suzuki Gsxr 750 ed una Opel Zafira, condotta da un uomo italiano di 61 ann. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.

Originario di Paternò, i carabinieri hanno comunicato la tragedia ai familiari della vittima. La salma del 28enne è stata trasportata dalla polizia mortuaria al Policlinico Tor Vergata. Sotto choc conducente e passeggeri presenti sulla Opel Zafira, medicati sul posto dal personale del 118.