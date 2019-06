Incidente stradale a Taormina, scontro tra auto e moto: muore uno chef di Mascali

Nell'incidente stradale di ieri pomeriggio a Taormina, a perdere la vita è stato un 33enne di Mascali, Davide Biuso, che viaggiava in sella alla sua moto. In base alle prime ricostruzioni in corso di accertamento, fatale per il centauro è stato lo scontro con un'auto avvenuto in via Pirandello, all'altezza di villa Mon Repos.

Nell'urto, il 33enne - che svolgeva la professione di chef in un ristorante del centro storico taorminese - è stato sbalzato via dalla moto finendo alcuni metri più avanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Taormina e i carabinieri.