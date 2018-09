Incidente stradale vicino al centro commerciale Etnapolis, morto 23enne

Ieri sera, intorno alle 20.30, lungo la Statale 121, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, ha perso la vita un giovane 23enne di Paternò, Federico Del Popolo.

In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida della propria moto per poi perderne il controllo, schiantandosi contro un guard rail e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 118 e vigili del fuoco per i rilievi del caso.