Incidente al viale Mediterraneo, il malore e lo schianto in scooter: muore 67enne

Si chiama Francesco Longo, di 67 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nella zona del viale Mediterraneo, all'interno di una galleria, a poca distanza dallo svincolo per Canalicchio. L'uomo era alla guida del scuo scooter Honda Sh quando, per cause ancora da accertare, ha perso - in maniera autonoma - il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stadale, i tecnici Anas e i vigili del fuoco nonché la polizia municipale per gestire la viabilità immediatamente dopo l'incidente. Per il motociclista c'è stato poco da fare e dalle prime ipotesi sembrerebbe che abbia avuto un malore e per questa ragione avrebbe perso il controllo del mezzo ma maggiori certezze si potranno avere soltanto alla fine delle indagini di rito.