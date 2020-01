Incidente stradale sulla Catania-Caltagirone, perde il controllo dell'auto e si schianta: morto 41enne

Massimiliano Gurrieri, 41enne di Scordia, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 385 Catania-Caltagirone, come riporta La Sicilia. Avrebbe perso il controllo della sua auto, una Ford Focus, finendo in un terrapieno in un tratto di strada rettilineo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto costatarne il decesso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Augusta, competente per territorio.