Incidente stradale ad Adrano, auto contro guard rail: muore 27enne

Incidente mortale, nella notte, ad Adrano. Intorno alle ore 1.30 un 27enne, Riccardo Lucifora, ha perso la vita nei pressi dello svincolo di Adrano della strada statale 284. Alla guida della sua Ford Focus, per cause ancora da accertare, il giovane adranita é andato a scontrarsi violentemente contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili urbani e la polizia. Ma per il ragazzo sono stati inutili i soccorsi.