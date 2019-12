Incidente a Garbagnate Milanese, auto contro palo: muore 27enne paternese

Salvatore Cutrona, 27 anni originario di Paternò, è morto la notte tra mercoledì e giovedì poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano. Era lì che il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza lo aveva trasportato già in arresto cardiocircolatorio, dopo un terribile incidente all'angolo tra via Zenale e viale Caduti Garbagnatesi a Garbagnate Milanese.

Il giovane, residente a Cesate ma originario di Paternò, era alla guida di un'Alfa Romeo quando per cause ancora da accertare, poco prima della mezzanotte, ha perso il controllo del veicolo: l'auto si è ribaltata più volte e poi ha finito la sua corsa contro un palo. Inutile la corsa in ospedale. Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Rho.

Nelle ore successive alla morte, gli amici e i familiari hanno lasciato tanti messaggi sui social per ricordare Salvatore. "Sarà che gli angeli stanno in cielo ma a noi sicuramente mancherà il tuo sorriso e la tua affettuosità ciao Salvo salutami le stelle", ha scritto uno di loro. Tra la pioggia di "ti voglio bene" e "non ti dimenticherò mai", c'è qualcuno che gli dice addio così: "Adesso sono sicuro che non ti sentirai solo perché ad accoglierti ci sarà tuo papà".