Incidente stradale, motociclista a terra a causa del cordolo Brt

Continuano gli incidenti in viale Vittorio Veneto in prossimità del cordolo a protezione della corsia riservata ai bus. L'installazione dei cordoli nella corsia centrale dell'arteria cittadina aveva già quest'estate suscitato perplessità e proteste fino al passo indietro dell'amministrazione che ha modificato così il progetto iniziale della tratta protetta. Stamattina è stata la volta di un motociclista caduto a causa del cordolo, sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale.