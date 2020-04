Incidente stradale in viale Libertà, auto contro motorino: un ferito

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17 in viale Libertà, a Catania, nei pressi dell'incrocio con via Pietro Mascagni. Una fiat 500 X di colore bianco ha investito un motorino, facendo rovinare a terra il conduttore. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la guardia di finanza. I soccorritori del 118 hanno condotto il giovane investito in ospedale. Pare che non avesse il casco al momento dell'impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.