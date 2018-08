Incidente mortale a Paternò, muore anziano in contrada Tre Fontane

Un uomo di 74 anni ha perso la vita mentre era alla guida di una Fiat Punto, scontratasi contro una Seat Ibiza alla periferia di Paternò. In questa seconda vettura erano presenti una donna con il figlio piccolo: entrambi fortunatamente non hanno riportato gravi ferite nello scontro, avvenuto in località Tre Fontane questa mattina. Sul posto il 118 ed i carabinieri del paese.