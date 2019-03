Incidente a Santa Venerina, due bambini ricoverati al Cannizzaro

Due bambini coinvolti nell’incidente di questa mattina sull’autostrada A18, in territorio di Santa Venerina, sono ricoverati all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono giunti con i mezzi di soccorso del 118. Il più grave è il maschietto, dell’età di quasi sei anni, che ha riportato un severo politrauma, con frattura del bacino e trauma toracico. Trasferito in elicottero, trattato al Trauma Center del Pronto Soccorso Generale, è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza da parte di équipe multispecialistica.

Concluso l’iter diagnostico e terapeutico nell’area critica dell’emergenza-urgenza, sarà ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata. La sorellina di quattro anni è giunta in ospedale con autoambulanza in evidente stato di choc e policontusa, senza traumi importanti. Presa in carico dal Pronto Soccorso Pediatrico, la piccola è stata aiutata dai sanitari a fornire la sua identità ed è stata e trattenuta nell’Osservazione Breve Intensiva pediatrica, prima di essere ricoverata in reparto. La prognosi sarà formulata nei prossimi giorni.