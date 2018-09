Autokiller a Palagonia travolge un gruppo di persone in strada: un morto e cinque feriti

In via Savona un'automobile ha travolto alcune persone sedute all'aperto. Ha perso la vita un'anziana,coinvolto nell'incidente un bimbo di nove mesi, ricoverato al Cannizzaro. L'autore del folle gesto non sarebbe ancora stato individuato