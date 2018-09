Investe i vicini con l'auto: morta una donna, 7 feriti tra cui un neonato

Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un vicino di casa. E' accaduto la notte scorsa a Palagonia. Le vittime erano sedute su tavoli in una strada chiusa quando l'uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito.In totale in strada c'erano circa trenta persone. E' in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.

Miracolosamente scampato alla tragedia un bambino di nove mesi chenon ha riportato alcun danno, ma è attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Cannizzaro. Nell'area emergenza-urgenza del nosocomio catanese si trova anche una parente del piccolo, una donna di circa 60 anni, a cui è stata riscontrata la frattura di una rotula. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale di Caltagirone ricoverati per fratture e contusioni. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo, che in passato era stato denunciato, e gli altri vicini di casa.