Incidente stradale a Palagonia: morta una 23enne, ferito il marito

Incidente stradale mortale sulla provinciale 74/II che collega Palagonia alla Statale Catania-Gela. A perdere la vita una 23enne che era a bordo di un'auto, una Mercedes, guidata dal marito, e che si è ribaltata per ragioni ancora da accertare. Per estrarre entrambi dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma la donna era già morta a causa del violento impatto.

L'uomo, un 28enne, è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania e - come fa sapere il nosocomio etneo - è attualmente ricoverato nell'area emergenza della struttura: ha fratture vertebrali, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Palagonia.