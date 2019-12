Incidente stradale a Palagonia, moto contro palo: muore giovane promessa del basket etneo

Tragico fine settimana nella provincia etnea. A Palagonia, due sono state le vittime della strada. Oltre al 16enne Antonio Fragapane, un altro giovane ha perso la vita schiantandosi con la moto, una Ducati 1200, contro un palo lungo la circonvallazione.

Samuel Brancato, 22 anni, ha perso la vita nell'incrocio con via Bologna. Per Samuel che indossava il casco, non c’è stato nulla da fare.

Anche per lui tanti messaggi sui social. L'Associazione Turistica Pro Loco di Palagonia si unisce al dolore delle famiglie. "Porgiamo le nostre più sentite condoglianze per questa immane tragedia che ha lacerato i cuori di tutta la comunità palagonese. Per tanto tutte le attività della Pro Loco saranno sospese per lutto cittadino", è il messaggio pubblicato sulla pagina della Pro loco.

"Siamo vicini al dolore della famiglia Brancato per la prematura scomparsa del nostro atleta Samuel", si legge invece sulla pagina di Invictus Basket Palagonia, che pubblica una foto del giovane con la divisa della squadra, il club che lo aveva recentemente visto trionfare per la conquista di un titolo regionale Aics. Nel suo curriculum di cestista figura pure una militanza nelle giovanili di basket del Cus Catania.

Tra i messaggi degli amici: "Senza parole ed incredula... Un Giocatore con la G maiuscola, grande fuori e dentro il campo... Ciao Samu, non farti fischiare troppi falli lassù".

La salma di Samuel è stata restituita in serata ai familiari.