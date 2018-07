Incidente stradale in via Vittorio Emanuele, Panda si schianta in controsenso

Un uomo a bordo di una Panda grigia, proveniente da piazza Risorgimento, ieri sera ha attraversato tutta la via Vittorio Emanuele a grande velocità in controsenso. Due ragazzi, accortisi di quello che stava succedendo, hanno cercato di fermarlo. Ad un certo punto, come segnala un lettore di CataniaToday, la sua vettura ha urtato una Mercedes Slk parcheggiata in piazza San Placido. Sul posto è giunta un'ambulanza per soccorrere l'automobilista.