Incidente autonomo a Paternò, 19enne estratto a fatica dalle lamiere

E' avvenuto questa notte un incidente autonomo in via Giovanni Verga a Paternò. Un 19enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda e si è schiantato contro un'abitazione. Un botto fortissimo e sono stati allertati subito i soccorsi dai residenti del posto.

Sono dovuti intervenire, oltre i sanitari del 118, anche i vigili del fuoco per liberare il ragazzo dalle lamiere. E' stato successivamente trasportato all'ospedale Garibaldi di Catania. Sull'accaduto indagano i carabinieri.