Incidente stradale a Paternò, scontro a catena tra auto: traffico bloccato

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 nei pressi del bivio per Paternò, lungo la strada statale 121 in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni sono state 3 le automobili coinvolte nello scontro per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento e una delle vetture coinvolte si è capovolta. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Paternò, il 118 e i vigili del fuoco: soccorsi 3 feriti, le cui condizioni non sono ancora note. Traffico bloccato.

In aggiornamento