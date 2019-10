Incidente stradale in via Martino Cilestri, donna investita sulle strisce

Una Suzuki Ignis ha investito, intorno alle 9 e 30 di questa mattina, una signora di circa sessant'anni in via Martino Cilestri, angolo con via Milano. La vettura procedeva a velocità non eccessiva, in base a quanto riferito dai passantiù. Non avrebbe frenato in tempo, una volta svoltato a destra, per evitare l'impatto con la signora, che è caduta a terra sulle strisce pedonali. E' stato quindi allertato il servizio sanitario che, in pochi minuti, è giunto sul posto portando via l'infortunata. Dolorante ma pienamente cosciente.