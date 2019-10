Strage dopo una serata in discoteca, nessuno indossava la cintura di sicurezza

Una notte allegra trascorsa nella discoteca Banacher di Acitrezza, tra musica e cocktail, e poi lo schianto a Belpasso, nelle prime ore del mattino. Quattro vite spezzate, due giovanissime: Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, un ragazzo di 17 anni, Manuel Petronio, e Erika Germana Bozza di 15 anni, tutti di Adrano, comune ai piedi dell'Etna.

Erika e Salvo avevano deciso di fare la "fuitina" all'inizio di quest'anno. Lei, 15 anni, aveva lasciato anche gli studi per amore. Salvo, 20 anni, invece, lavorava in un negozio di frutta e verdura. Salvo Moschitta e Lucrezia Diolosà Farinato erano cugini, figli di due sorelle. Il conducente dell'auto, 40 anni, è convivente di Lucrezia: si trova ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania: ha riportato contusioni e una caviglia fratturata. E' stato sottoposto ai prelievi per gli esami tossicologici per verificare se avesse bevuto alcol o avesse assunto sostanze stupefacenti.

Manuel Petronio, che di anni ne aveva 17, intorno alle 2 prima della tragedia, aveva postato un video sui social mentre ballava sorridente accanto ad alcuni amici. Poi, avrebbe accettato un passaggio per tornare a casa che gli è costato la vita.

Dai primi rilievi nessuno di loro indossava la cintura di sicurezza anche se non si sa se sarebbe servito a qualcosa considerata la dinamica dell'incidente. E' certo, però, che la "Leon" andava a forte velocità anche perchè a quell'ora la strada era quasi vuota. La parte superiore della vettura è stata divelta, mentre la parte posteriore, con le due ruote, e' 'volata' alcune decine di metri finendo accanto ai binari della Ferrovia circumetnea.

Il sindaco di Adrano, Angelo D'Agate, dopo il post di cordoglio pubblicato su Facebook, ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.