Incidente stradale a Piano Tavola, tamponamento tra più auto: traffico sbloccato

Il traffico è stato sbloccato. Permangono le code sulla strada statale 121 “Catanese” a causa di un tamponamento tra più veicoli registrato al km 12,000 a Piano Tavola, all'uscita di Paternò in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e dei carabinieri per la gestione della viabilità e per consentire lo sblocco del traffico nel più breve tempo possibile.