Incidente mortale a Piano Tavola, perde la vita un 27enne di Paternò

Incidente stradale mortale a Piano Tavola. Il tragico schianto è avvenuto nella notte, intorno alle 2, sulla superstrada 121 che collega Catania a Paternò. A perdere la vita un giovane 27enne di Paternò a bordo di una Ford Focus che, per ragioni ancora poco chiare, avrebbe perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Belpasso, Paternò e Ragalna per gli opportuni accertamenti del caso e per ripristinare il traffico veicolare.

In aggiornamento