Incidente stradale a Ramacca, scontro frontale tra due auto: quattro feriti

Incidente stradale a Ramacca. Stamattina due auto, per ragioni ancora non chiare, si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio Iannarello. A causa del forte impatto sono rimaste ferite quattro persone. La più grave, una donna, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

La donna - come fa sapere il nosocomio catanese - è arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, per traumi di tipo ortopedico e trauma cranico ed è stata subito operata. Al momento si trova ancora nell'area d'emergenza del Cannizzaro. Gli altri tre passeggeri rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale di Paternò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Paternò per i rilievi del caso.