Incidente stradale a San Cristoforo, scooter si schianta: morti due ragazzi

Due giovani su uno scooter, per cause in corso di accertamento, hanno perso la vita la notte scorsa nello storico rione di San Cristoforo. Le vittime sono sono Kevin Alfonzetti, di 19 anni, e Giuseppe Celano, 22 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.