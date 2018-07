Incidente stradale a San Giorgio, due le auto coinvolte

Incidente stradale in via delle Corolle, angolo con via dell'Iris, nel quartiere di San Giorgio. A rimanere feriti, in base al racconto di alcuni testimoni, sarebbero stati una madre con i figli a bordo dell'auto capovolta. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Non si conoscono le condizioni delle persone rimaste ferite. Due le auto coinvolte.