Incidente stradale a San Giovanni Galermo, auto contro moto: un morto

Incidente mortale registrato da pochi minuti a San Giovanni Galermo, in via Orsa Minore. A perdere la vita il conducente di una moto che si è scontrato con un'auto. Non si conoscono le generalità della vittima e la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto presente una pattuglia della polizia per i rilievi e un'ambulanza.

In aggiornamento