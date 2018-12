Incidente stradale a Sant'Agata li Battiati, auto ribaltata: tre feriti

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Sant'Agata li Battiati. In via Roma due auto, una Fiat Punto e una Ford Focus ,si sono scontrate per ragioni ancora da accertare e una vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Tre le persone rimaste ferite nel violento impatto e trasportate in ospedale.

