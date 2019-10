Incidente stradale a Piano Tavola, 4 morti: la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Catania, dopo avere ricevuto una relazione dei carabinieri di Paternò, aprirà un'inchiesta sull'incidente di Belpasso in cui sono morti quattro giovani, compresi due minorenni, ipotizzando il reato di omicidio stradale. Il guidatore, che ha 40 anni e non 48 come scritto in precedenza, è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro per la frattura di una caviglia. Nell'incidente ha riportato contusioni ed escoriazioni varie.