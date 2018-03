Incidenti stradali Borgo / Via Matteo Renato Imbriani

Incidente in via Renato Imbriani, traffico in tilt per scontro tra auto e tir

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per pedoni e conducenti, si è verificato intorno alle 8 di questa mattina in via Monferrato, ad angolo con via Gabriele D'Annunzio e via Renato Imbriani. Il sinistro ha pero' mandato in tilt la circolazione stradale