Incidente mortale nei pressi di Biancavilla, perde la vita una donna

Traffico rallentato a causa di un incidente mortale nel tratto compreso tra l'incrocio per Biancavilla, al chilometro 40 della ss284, e l'incrocio per Paterno', al chilometro 45 della stessa strada.

Si viaggia a rilento in entrambe le direzioni. Nello scontro tra due vetture, che procedevano in corsie opposte, ha perso la vita una donna di circa quarant'anni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ed i carabinieri. Sono in tutto quattro i feriti: tre a bordo di una Freemont ed uno su una Panda. La vittima è stata estratta ancora cosciente dalla macchina, come raccontano i primi soccorritori giunti sul posto, ma non ce l'ha fatta. Aveva appena finito il turno di lavoro da LeroyMerlin.

In aggiornamento