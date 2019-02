Incidente sulla statale per Paternó, scontro tra un autocarro e tre auto: sei feriti

Un incidente stradale si è verificato in tarda mattinata sulla Statale 121, in direzione Paternò dopo il rifornimento di benzina. Coinvolti un autocarro e 3 autovetture. Dalle prime testimonianze, i feriti sarebbero in tutto 6. Coinvolti nello scontro quattro mezzi: un camion, una BMW, una Mercedes e una Citroen C3. Due persone sono state trasportate al Cannizaro in eliambulanza, mentre le altre 4 persone condotte da altrettante ambulanze nei pronto soccorso di Catania e provincia . Sul posto sono intervenute ambulanze e carabinieri per i rilievi. Atterrato anche un elisoccorso. Traffico rallentato. (IN AGGIORNAMENTO)