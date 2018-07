Stazione ferroviaria di Bicocca, scontro tra autocarro e una Vespa: morto 40enne

Un 40enne, Antonio Grimaldi, originario di Belpasso, è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Bicocca. L'uomo era alla guida di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale.