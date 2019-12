Incidente sulla Catania-Messina: lunghe code ad Acireale

Lunghe code sull'autostrada Catania-Messina a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un'automobile nei pressi dello svincolo di Acireale. Al momento non risultano esserci feriti: sul posto la polizia per i rilievi del caso e il soccorso stradale che ha recuperato il veicolo incidentato liberando parte della carreggiata coinvolta. Il traffico procede ancora a rilento con code che arrivano a 4 chilometri in attesa che venga completamente ripristinata e messa in sicurezza la viabilità.