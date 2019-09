Incidente in tangenziale, lunghe code per un tamponamento a Misterbianco

A causa di un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 7 di questa mattina nei pressi di Misterbianco, sulla tangenziale di Catania, si registrano lunghe code in direzione Siracusa. La fila interessa anche San Giovanni Galermo. Sul posto dell'incidente è presente la polizia stradale per i rilievi del caso e per fluidificare la circolazione, che dovrebbe a breve ritornare alla normalità.