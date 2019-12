Incidente stradale in tangenziale, tamponamento tra 3 mezzi

Un tamponamento a catena si è verificato sulla tangenziale ovest di Catania, nei pressi degli uffici Anas e subito dopo San Giovanni Galermo, in direzione Misterbianco. Tre i mezzi coinvolti: due utilitarie ed un camion che non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto. Si registrano lunghe code. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14 di questo pomeriggio. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.