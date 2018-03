Incidente stradale in Tangenziale: autista di un tir estratto dalle lamiere

La notte scorsa i vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando provinciale di Catania, supportati da personale della sede Centrale (per un copiosa perdita di carburante dal mezzo), sono intervenuti per il ribaltamento di un Tir che trasportava frutta e verdura, sulla tangenziale di Catania al km 12, tra il bivio di Misterbianco e quello di Caltagirone in direzione Siracusa.

Nell’incidente non vi sono stati feriti. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto l'autista rimasto bloccato nella cabina del mezzo pesante, consegnandolo alle cure dei sanitari intervenuti sul posto, insieme a personale della polizia stradale per i rilievi di competenza e personale dell'Anas per le operazioni di ripristino della viabilità stradale, che sono ancora in corso di svolgimento.