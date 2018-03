Incidente in Tangenziale, camion ribaltato: strada bloccata

Grave incidente in Tangenziale. Sarebbero stati coinvolti dei mezzi pesanti. Un camion si sarebbe ribaltato. Chiuso il tratto di strada compreso tra lo svincolo per Misterbianco e quello per San Giorgio, in direzione svincolo Simeto, a causa della perdita di carico. Uscita obbligatoria a Misterbianco. Non si conoscono ancora la dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

In aggiornamento