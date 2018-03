Incidente stradale in Tangenziale, camion ribaltato: traffico bloccato dopo lo svincolo di Misterbianco

Grave incidente in Tangenziale. Sarebbero stati coinvolti dei mezzi pesanti. Un camion che trasportava frutta e verdura si è ribaltato. Chiuso il tratto di strada compreso tra lo svincolo per Misterbianco e quello per San Giorgio, in direzione svincolo Simeto, a causa della perdita di carico. Uscita obbligatoria a Misterbianco. Non si conoscono ancora la dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. Vigili del fuoco sul posto, in azione la squadra del distaccamento Nord.

Nel sinistro, in cui il conducente è rimasto lievemente ferito, come specifica l'Anas, il mezzo pesante si è ribaltato, danneggiando le barriere laterali di protezione su entrambi i margini della carreggiata. Sul posto sono presenti anche le squadre di Anas, per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Misterbianco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento

