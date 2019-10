Incidente stradale in tangenziale, camion si ribalta: traffico in tilt

L'incidente si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino vicino alla svincolo per l'Aeroporto. Sconosciute allo stato attuale le dinamiche del sinistro autonomo. L'autocarro, infatti, che procedeva in direzione Messina, si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, il 118, la polizia e i vigili del fuoco. Il traffico è rallentato in quanto una carreggiata risulta ancora chiusa.

L'Anas fa sapere che sono attualmente in corso le operazioni per svuotare il cassone e, soltanto successivamente, sarà possibile rimuovere il mezzo. Si prevede che la normale circolazione possa essere ripristinata nel pomeriggio di oggi.