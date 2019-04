Incidente stradale sulla Tangenziale ovest, scontro tra auto e moto: un ferito grave

Un incidente stradale si è verificato lungo la Tangenziale ovest di Catania che è stata provvisoriamente bloccata in direzione Messina all’altezza dello svincolo di Misterbianco.

Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un motociclo, il cui conducente è rimasto gravemente ferito. Per pochi minuti, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso.