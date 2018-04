Incidente sulla Tangenziale, camion perde il carico: si viaggia a rilento

Traffico rallentato sulla tangenziale di Catania. Un mezzo pesante ha perso parte del suo carico nel tratto compreso tra lo svincolo di Gravina e 2,54 chilometri prima dello svincolo S.Giorgio, in direzione Simeto - SS114. Si segnalano anche code per lavori prima dello svincolo Bicocca-Asse Servizi per porto-aeroporto.