Incidente autonomo nella zona di Sigonella, tir si ribalta

Un incidente stradale autonomo si è verificato, questa mattina, sulla SS 192, nei pressi della Base dell'Aeronautica militare di Sigonella. Un autoarticolato é uscito di strada per cause in corso di accertamento.

Il conducente ha riportato ferite lievi. Sul posto é intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania congiuntamente agli agenti della polizia locale e al personale del 118.