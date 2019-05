Incidente stradale sul ponte Primosole, tir si ribalta: traffico in tilt

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, intorno alle 8 e 30, sul ponte Primosole della Piana di Catania. La strada statale 114 è attualmente paralizzata a causa del traffico intenso, in direzione Siracusa. Si segnalano rallentamenti anche verso il capoluogo etneo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per rimuovere il tir dal manto stradale e sbloccare la circolazione. L'autista è ferito, ma non in pericolo di vita.